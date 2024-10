Ragazza uccisa: arrestato 19enne vicino di casa (Di sabato 26 ottobre 2024) E' stato arrestato il ragazzo di 19 anni di origine indiana considerato il presunto omicida di Sara Centelleghe, la Ragazza trovata morta la scorsa notte nel suo appartamento a Costa Volpino (Bergamo). Secondo quanto comunicato dai Carabinieri, sono stati raccolti "concordanti indizi di colpevolezza" a carico del diciannovenne, che abita in un appartamento di un edificio vicino a quello della vittima, che è quindi stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Non risultano indagate altre persone. Quotidiano.net - Ragazza uccisa: arrestato 19enne vicino di casa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) E' statoil ragazzo di 19 anni di origine indiana considerato il presunto omicida di Sara Centelleghe, latrovata morta la scorsa notte nel suo appartamento a Costa Volpino (Bergamo). Secondo quanto comunicato dai Carabinieri, sono stati raccolti "concordanti indizi di colpevolezza" a carico del diciannovenne, che abita in un appartamento di un edificioa quello della vittima, che è quindi statocon l'accusa di omicidio volontario. Non risultano indagate altre persone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gragnano - accusato di aver violentato ragazza dopo averle fatto assumere droga : arrestato - La scoperta a Gragnano, in provincia di Napoli, dopo che il presunto autore della violenza è stato aggredito dal fratello della vittima. Avrebbe violentato una ragazza in una zona appartata di Gragnano (Napoli). La scoperta dopo che il presunto ... (2anews.it)

Rapina una ragazza a Bologna - arrestato con la geolocalizzazione del telefono rubato - Bologna, 25 ottobre 2024 - Ha rapinato una ragazza in zona universitaria e poi è scappato a bordo della sua bicicletta. Il rapinatore, un uomo di 26 anni, è stato però bloccato dalla polizia ed è stato arrestato con l'accusa di rapina ... (Ilrestodelcarlino.it)

Il Sun : ex Premier League - 24 anni - arrestato con l’accusa di aver stuprato una ragazza - Secondo quanto riferisce The Sun in esclusiva, un giocatore ex stella del calcio internazionale con un passato in Premier League, ancora in attività visto che avrebbe 24 anni, è stato arrestato a Londra con l’accusa di aver stuprato una ragazza in ... (Sportface.it)

Arrestato l'aggressore del 15enne : il conflitto nasce per una ragazza contesa - Pescara - Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio a seguito di un accoltellamento avvenuto in centro, ai danni di un 15enne. La situazione è stata chiarita grazie alle indagini condotte dalla polizia, che hanno ... (Abruzzo24ore.tv)