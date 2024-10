Nonostante la Corte, l’Ue si blinda. In un mese cacciati 1.000 migranti (Di sabato 26 ottobre 2024) In Germania, controlli alle frontiere e respingimenti record Nonostante il verdetto europeo. Olaf Scholz vuole pure rinnovare l’intesa con Recep Tayyip Erdogan, che maltratta i richiedenti asilo. Svezia e Olanda rimpatriano in Iraq e Siria. Laverita.info - Nonostante la Corte, l’Ue si blinda. In un mese cacciati 1.000 migranti Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 26 ottobre 2024) In Germania, controlli alle frontiere e respingimenti recordil verdetto europeo. Olaf Scholz vuole pure rinnovare l’intesa con Recep Tayyip Erdogan, che maltratta i richiedenti asilo. Svezia e Olanda rimpatriano in Iraq e Siria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La moglie di Vittorio Emanuele III - nonostante il matrimonio combinato - lo amò tutta la vita e ne tirò fuori il meglio. Ma era osteggiata a corte perché "aveva le mani bucate" e veniva dal Montenegro - La mattina del 23 aprile del 1908 più di mille signore si accalcano in Campidoglio al Primo congresso nazionale delle donne italiane «per studiare e discutere la questione femminile» scrive L’illustrazione popolare. Ci sono nomi famosi come la ... (Iodonna.it)

Migranti in Albania - il governo non intende cambiare l’accordo sui migranti - nonostante la sentenza della Corte Ue - Le fondamenta dell'accordo tra Italia e Albania sui migranti rischiano di crollare fin dall'arrivo dei primi naufraghi trasportati in territorio albanese. Una recente sentenza della Corte di Giustizia europea infatti impone una concezione ... (Fanpage.it)

Due no di Cambiaso al Real Madrid per gennaio : resta alla Juve nonostante la corte dei Blancos - Cambiaso non sarà il sostituto di Carvajal al Real Madrid: il giocatore e la Juventus hanno rifiutato la proposta iniziale dei Blancos che dovranno virare su un altro profilo.Continua a leggere (Fanpage.it)

Corteo pro Palestina - circa 5mila i partecipanti in piazza a Roma nonostante il divieto - Sono saliti a circa 5mila i partecipanti alla manifestazione per la Palestina a Roma , nonostante il divieto imposto dalla Questura . «L'Italia fermi la vendita e l’invio di armi a Israele – dice un attivista al megafono – finisca immediatamente il ... (Gazzettadelsud.it)