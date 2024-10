Ilrestodelcarlino.it - Nel nome di Giuliano Vitali. Borsa di studio ai migliori

(Di sabato 26 ottobre 2024) Unadiper celebrare il merito dei giovani e per ricordare un ex studente del Montani che se ne è andato troppo presto. È neldiche si dà il riconoscimento ai duestudenti del corso di informatica dell’istituto, per volere della famiglia, della Sigma, l’azienda cheha fondato insieme a Alvaro Cesaroni, dell’associazione ex allievi, col supporto della dirigente Stefania Scatasta. Stavolta il premio è andato a Tommaso e Valeria Trasatti, stesso cogma nessuna parentela, ad aggiudicarsi il riconoscimento che vale 500 euro. Un premio corposo, spiega il presidente degli ex allievi Carlo Labbrozzi, "nel ricordo di due ex allievi che erano stati su questi banchi insieme e insieme poi hanno lavorando, finendo per dare lavoro a 500 persone.