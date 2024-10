Napoli-Lecce 1-0, Audace Cerignola-Az Picerno 2-1, Monopoli-Trapani 2-2 Calcio (Di sabato 26 ottobre 2024) L'articolo Napoli-Lecce 1-0, Audace Cerignola-Az Picerno 2-1, Monopoli-Trapani 2-2 <small class="subtitle">Calcio</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Napoli-Lecce 1-0, Audace Cerignola-Az Picerno 2-1, Monopoli-Trapani 2-2 Calcio Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'articolo1-0,-Az2-1,2-2 proviene da Noi Notizie..

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A - Napoli-Lecce 1-0 : al Maradona decide un gol di Di Lorenzo - (Adnkronos) – Il Napoli allunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata di Serie A gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà, il Lecce per 1-0. Al Maradona decide il gol, al 73', di Giovanni Di Lorenzo, a cui era stata annullata ... (Lidentita.it)

Napoli-Lecce - le pagelle : capitan Di Lorenzo ancora decisivo - Le pagelle di Napoli-Lecce: Meret 6.5 Di Lorenzo 7, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6.5, Olivera 6.5 Anguissa 6.5, Gilmour 6, McTominay 6.5 Ngonge 6, Lukaku 5.5, David Neres 6.5 Politano 6.5, Raspadori 5.5, Kvaratskhelia 6, Folorunsho ... (Napolitoday.it)

Napoli-Lecce - il Corriere dello Sport : “Era rigore su Politano!” - Il mancato rigore su Politano riaccende le polemiche sulle decisioni arbitrali al Maradona Il Corriere dello Sport non ha dubbi: il Napoli è stato penalizzato da una decisione arbitrale discutibile nella sfida contro il Lecce. Sotto accusa ... (Napolipiu.com)

Serie A - Napoli-Lecce 1-0 : al Maradona decide un gol di Di Lorenzo - (Adnkronos) – Il Napoli allunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata di Serie A gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà, il Lecce per 1-0. Al Maradona decide il gol, al 73', di Giovanni Di Lorenzo, a cui era stato annullata ... (Webmagazine24.it)