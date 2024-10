Musetti-Draper oggi, ATP Vienna 2024: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo la bellissima vittoria contro Alexander Zverev, Lorenzo Musetti torna quest’oggi in campo per la semifinale dell’ATP 500 di Vienna. Il tennista toscano affronterà il britannico Jack Draper, andando a caccia della sua quarta finale della stagione, la seconda sul cemento dopo quella in Cina a Chengdu. Un momento davvero eccellente quello di Musetti, che si è reso protagonista di una prestazione eccezionale contro Zverev. Il toscano aveva perso il primo set per 6-2, ma ha saputo poi prendersi il secondo dopo un tie-break molto tirato. Nel terzo Musetti si è portato subito sul 3-0 con doppio break di vantaggio e poi è riuscito a difendersi, andando a chiudere sul 6-4. Draper ha sempre battuto Musetti nei due precedenti finora disputati ed entrambi sul cemento indoor. Oasport.it - Musetti-Draper oggi, ATP Vienna 2024: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo la bellissima vittoria contro Alexander Zverev, Lorenzotorna quest’in campo per la semifinale dell’ATP 500 di. Il tennista toscano affronterà il britannico Jack, andando a caccia della sua quarta finale della stagione, la seconda sul cemento dopo quella in Cina a Chengdu. Un momento davvero eccellente quello di, che si è reso protagonista di una prestazione eccezionale contro Zverev. Il toscano aveva perso il primo set per 6-2, ma ha saputo poi prendersi il secondo dopo un tie-break molto tirato. Nel terzosi è portato subito sul 3-0 con doppio break di vantaggio e poi è riuscito a difendersi, andando a chiudere sul 6-4.ha sempre battutonei due precedenti finora disputati ed entrambi sul cemento indoor.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musetti-Draper - oggi Atp Vienna 2024 : dove vederla in diretta - Una nuova grande sfida attende Lorenzo Musetti. Il toscano, dopo aver battuto in 3 set Zverev con una grande rimonta, affronta in semifinale all'Atp Vienna 2024 il britannico Jack Draper. I precedenti sono a sfavore dell'azzurro sconfitto nel ... (Today.it)

A che ora Musetti-Draper - ATP Vienna 2024 : programma semifinale - tv - streaming - In attesa del match di Matteo Berrettini, c’è già un azzurro qualificato per il penultimo atto del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2024 di tennis, in corso a Vienna, in Austria: sabato 26 ottobre a tornare ancora in campo sarà ... (Oasport.it)

Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP a Vienna? C’è lo scontro diretto cruciale con Draper! - Lorenzo Musetti fa l’impresa e batte il numero 3 al mondo Alexander Zverev, raggiungendo le semifinali dell’ATP 500 di Vienna 2024. In realtà il tennista azzurro aveva già battuto il quotato tedesco nell’unico scontro diretto stagionale, andato in ... (Oasport.it)

LIVE Musetti-Zverev - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’azzurro in campo dopo Machac-Draper - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KHACHANOV (3° MATCH DALLE 14.00 E NON PRIMA DELLE 18.00) 15:43 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Zverev. Appena concluso il secondo set del ... (Oasport.it)