MOVIOLA – Napoli-Lecce Di Lorenzo gol | ma è fuorigioco ecco la spiegazione

(Di sabato 26 ottobre 2024) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. I ragazzi di Antonio Conte attaccano alla ricerca del gol del vantaggio e dopo un batti e ribatti la palla arriva a Giovanni Diche, di prima intenzione, ribadisce la palla in rete e sigla l’1-0. Ma il gol dopo il check Var viene annullato per la posizione diproprio del capitano del. Disi trova in offside visto che dietro di lui c’è solamente un giocatore dele non due come da regolamento. Il portiere Falcone, in questo caso, è in posizione più avanzata e quindi la decisione di fischiareè quella corretta., Digol: ma èlaSportFace.