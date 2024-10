MotoGP, Franco Morbidelli: “Peccato per la qualifica, avevo il passo per stare davanti” (Di sabato 26 ottobre 2024) Franco Morbidelli centra la sesta posizione nella Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram il portacolori del team Ducati Pramac ha vissuto una corsa senza grossi guizzi ma, di passo, senza errori, concludendo nella classica battaglia tra chi non si chiama Bastianini, Martin, Bagnaia o Marc Marquez che, anche oggi, hanno fatto la differenza rispetto agli altri. La Sprint Race è andata al romagnolo del team Ducati Factory che ha preceduto Jorge Martin per 1.3 secondi, quindi completa il podio Francesco “Pecco” Bagnaia a 2.3. Quarta posizione per Marc Marquez, a 5.4, si ferma in quinta suo fratello Alex a 10.1, mentre in sesta troviamo proprio Franco Morbidelli a 11.0. Oasport.it - MotoGP, Franco Morbidelli: “Peccato per la qualifica, avevo il passo per stare davanti” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)centra la sesta posizione nella Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Buriram il portacolori del team Ducati Pramac ha vissuto una corsa senza grossi guizzi ma, di, senza errori, concludendo nella classica battaglia tra chi non si chiama Bastianini, Martin, Bagnaia o Marc Marquez che, anche oggi, hanno fatto la differenza rispetto agli altri. La Sprint Race è andata al romagnolo del team Ducati Factory che ha preceduto Jorge Martin per 1.3 secondi, quindi completa il podio Francesco “Pecco” Bagnaia a 2.3. Quarta posizione per Marc Marquez, a 5.4, si ferma in quinta suo fratello Alex a 10.1, mentre in sesta troviamo proprioa 11.0.

