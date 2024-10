Milano in movimento: quattromila persone per la manifestazione pacifista a piazza della Scala (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una grande affluenza testimoniata dalla partecipazione di circa 4.000 persone ha caratterizzato la manifestazione pacifista che ha avuto luogo a Milano, all’insegna di un’appello alla pace e alla giustizia sociale. Promossa da un ampio schieramento di organizzazioni e movimenti, l’evento si è svolto in un clima di determinazione e solidarietà , richiamando l’attenzione sulla necessità di proteggere e promuovere i valori della pace nel contesto attuale. La partenza del corteo sotto la pioggia La manifestazione ha preso avvio dall’Arco della Pace, storica struttura che funge da simbolo di unità e riconciliazione. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e vento, la folla si è adattata alla situazione affrontando il tempo inclemente con entusiasmo. Gaeta.it - Milano in movimento: quattromila persone per la manifestazione pacifista a piazza della Scala Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una grande affluenza testimoniata dalla partecipazione di circa 4.000ha caratterizzato lache ha avuto luogo a, all’insegna di un’appello alla pace e alla giustizia sociale. Promossa da un ampio schieramento di organizzazioni e movimenti, l’evento si è svolto in un clima di determinazione e solidarietà , richiamando l’attenzione sulla necessità di proteggere e promuovere i valoripace nel contesto attuale. La partenza del corteo sotto la pioggia Laha preso avvio dall’ArcoPace, storica struttura che funge da simbolo di unità e riconciliazione. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e vento, la folla si è adattata alla situazione affrontando il tempo inclemente con entusiasmo.

