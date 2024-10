Lanazione.it - Massa, è morto il cardiologo Antonio Marsili. “Era un punto di riferimento”

(Di sabato 26 ottobre 2024)Carrara, 26 ottobre 2024 - Sanità in lutto per la morte di, uno dei cardiologi storici della zona delle Apuane, per la quale ha continuato a rappresentare undifondamentale daldi vista sanitario anche dopo il pensionamento. La direzione aziendale dell’Asl Toscana nord ovest, la direzione dei presidi ospedalieri diCarrara e tutti gli ex colleghi esprimono il proprio cordoglio. La scomparsa diaddolora tutti coloro che l’hanno conosciuto e hanno potuto apprezzarne la disponibilità e la professionalità.“Con profonda tristezza e commozione - sono le parole del direttore UTIC - Cardiologia dell’ospedale Apuane Giuseppe Arena - ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici e di tutti i colleghi per la perdita del dottor