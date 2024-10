Secoloditalia.it - Mase, Barbaro: “Premiati 100 progetti di ‘Youth 4Climate’. La presidenza italiana del G7 ha ridato centralità ai giovani”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ile il clima, un binomio che il ministgero dell’ambiente sostiene conconvinzione. “Riconoscere il valore delle proposte progettuali diprovenienti da Paesi in via di sviluppo; che si vanno a sommare alle altre premiate sinora per un totale di 100, che saranno sostenuti finanziariamente a livello globale, è la dimostrazione dell’efficacia dell’iniziativa, che ilsostiene con convinzione”. Lo ha dichiarato Claudio, sottosegretario al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica al Politecnico di Torino. “Iniziativa – ha ricordato – lanciata nel 2021 e affermatasi rapidamente come piattaforma globale capace di dare voce alle aspirazioni deidi tutto il Mondo, grazie alla collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), a numerosi partner internazionali e una vasta rete diattivisti.