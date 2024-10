Ilnapolista.it - Marelli: «Manca il secondo giallo a Di Lorenzo, ha interrotto un’occasione potenzialmente pericolosa»

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’ex arbitro, deputato al commento arbitrale su Dazn, al termine di Napoli-Lecce (1-0) ha espresso la sua opinione sultoa Dial 92?. Il capitano del Napoli fa fallo su Rebic interrompendo un’azione. In questi casi ilè automatico.: «Di? In queste circostanze ilè doveroso» Le parole dia Dazn: «Ci sono stati parecchi episodi in questa partita. Partiamo dal gol segnato da Die convalidato: leggere proteste del Lecce. Sul colpo di testa di McTominay, Diparte in posizione regolare. Poi c’è un contrasto con il portiere e Krstovi? totalmente casuale. Il portiere non ha mai avuto il possesso del pallone. Non è sufficiente per dare fallo e annullare. Rete regolare».