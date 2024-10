Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 26 ottobre 2024: estrazione e numeri vincenti (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ottobre 2024 – Dopo l’estrazione straordinaria di ieri, stasera nuovo appuntamento con la fortuna. oggi, sabato 26 ottobre, si riapre la caccia al 6 con la schedina del SuperEnaLotto e le contestuali estrazioni di Lotto e 10eLotto. Il jackpot in palio oggi è di 22 milioni e 100mila euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre a Riva del Garda, in Trentino, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni. Ecco i numeri vincenti delle estrazioni di oggi che si potranno seguire in diretta dalle 20. Ilgiorno.it - Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 26 ottobre 2024: estrazione e numeri vincenti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26– Dopo l’straordinaria di ieri, stasera nuovo appuntamento con la fortuna.26, si riapre la caccia al 6 con la schedina del SuperEnae le contestuali estrazioni die 10e. Il jackpot in palioè di 22 milioni e 100mila euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15a Riva del Garda, in Trentino, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni. Ecco idelle estrazioni diche si potranno seguire in diretta dalle 20.

