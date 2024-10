Ilgiorno.it - Lecco e la Canottieri festeggiano i 50 anni dell’Interlaghi

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – Il Campionato Invernale Interlaghi festeggia quest’anno l’edizione numero 50, mezzo secolo della storica regata emblema della tradizione velistica e dell’amore per il lago dei lecchesi. Questa mattina la presentazione dell’atteso evento – un ricco programma di appuntamenti, sportivi e non, che si snoderà dall’1 al 10 novembre prossimi - nella sede dalla. La storia Il lascito Le novità Profumo di America’s Cup I “big” al timone Il cuore di Torben Il programma Eventi collaterali C’era anche il socio più rappresentativo dell’ultracentenaria società sportiva, l’olimpionico Antonio Rossi, a celebrare la festa per il mezzo secoloe per i soci che neglihanno contribuito “sul campo” a raggiungere un traguardo così prestigioso.