Jamie Foxx: “Sono finito in coma per colpa di Diddy”. I testimoni: “Lo ha drogato” (Di sabato 26 ottobre 2024) Tu, OraNuove pesanti accuse contro il rapper e produttore. I media americani riportano testimonianze secondo cui dal palco Jamie Foxx, durante uno spettacolo, avrebbe accusato Diddy di averlo avvelenato nel 2023. Fanpage.it - Jamie Foxx: “Sono finito in coma per colpa di Diddy”. I testimoni: “Lo ha drogato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tu, OraNuove pesanti accuse contro il rapper e produttore. I media americani riportanoanze secondo cui dal palco, durante uno spettacolo, avrebbe accusato Diddy di averlo avvelenato nel 2023.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Mi hanno ricoverato in ospedale per colpa di Puff Daddy - ho chiamato io l’FBI” : la denuncia di Jamie Foxx. I testimoni confermano : “Combs lo ha avvelenato” - Nuove accuse contro Sean Diddy Combs. Dopo gli scandali intorno ai “Freak Offs”- feste private durante le quali induceva le sue vittime femminili a esibizioni sessuali sotto effetto di droghe – sulla vita del magnate dell’hip-hop continuano a ... (Ilfattoquotidiano.it)

Diddy - accusa choc di Jamie Foxx : «Mi ha avvelenato - colpa sua se mi hanno ricoverato. Ho chiamato io l'Fbi» - Nell'aprile 2023, Jamie Foxx, attore, cantante e icona dello spettacolo americano, è stato portato d?urgenza in ospedale, lasciando fan e colleghi in ansia per le sue condizioni di... (Ilmessaggero.it)

Jamie Foxx - l'accusa choc contro Diddy : "Per colpa sua sono finito in coma. Ho chiamato io l'Fbi" - Durante le registrazioni di un nuovo show Foxx ha accusato Diddy di essere il responsabile del suo malore e del conseguente ricovero in ospedale avvenuto a aprile 2023 (Ilgiornale.it)

Jamie Foxx accusa Diddy : “Mi ha avvelenato - voleva uccidermi” - Nell’aprile del 2023 Jamie Foxx è stato portato d’urgenza in ospedale dove poi è stato ricoverato. In queste ore i media americani stanno riportando una notizia choc che riguarda Diddy: “Jamie Foxx accusa Diddy di aver tentato di ucciderlo“. Un ... (Metropolitanmagazine.it)