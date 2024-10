Inchiesta dati rubati, chi sono gli indagati: da Leonardo Maria Del Vecchio al super poliziotto Carmine Gallo (Di sabato 26 ottobre 2024) Per la Procura un'agenzia privata di intelligence, su commissione dei clienti, si sarebbe procurata informazioni segrete dalle banche dati. Sotto indagine il rampollo di Luxottica e l'ex super poliziotto della Mobile di Milano: simbolo delle inchieste sulla 'ndrangheta nel Nord Italia, fu determinante nella risoluzione del giallo dell'omicidio di Maurizio Gucci nel 1995. Fanpage.it - Inchiesta dati rubati, chi sono gli indagati: da Leonardo Maria Del Vecchio al super poliziotto Carmine Gallo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Per la Procura un'agenzia privata di intelligence, su commissione dei clienti, si sarebbe procurata informazioni segrete dalle banche. Sotto indagine il rampollo di Luxottica e l'exdella Mobile di Milano: simbolo delle inchieste sulla 'ndrangheta nel Nord Italia, fu determinante nella risoluzione del giallo dell'omicidio di Maurizio Gucci nel 1995.

Chi è Carmine Gallo - il superpoliziotto finito in manette per le banche dati violate - Milano, 26 ottobre 2024 – La prima, lunghissima, vita nella polizia. La seconda, iniziata nel 2018, da amministratore delegato di una società specializzata in analisi antifrode per imprese e investigazioni private con sede tra piazza Fontana e ... (Ilgiorno.it)

Inchiesta banche dati - la faida degli imprenditori e gli arresti eccellenti. Ai domiciliari il super poliziotto Gallo. Indagati Del Vecchio Jr e Arpe - Sarebbero migliaia le informazioni prelevate dalle banche dati strategiche nazionali, secondo l’inchiesta della Dda di Milano e della Dna che ieri ha portato a 6 misure cautelari, tra cui i domiciliari per l’ex «super poliziotto» Carmine Gallo. ... (Open.online)

