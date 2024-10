Il concorso internazionale di Alice nella città: I riconoscimenti della 18esima edizione (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’evento di quest’anno di Alice nella città, parte integrante della Festa del Cinema di Roma, ha portato alla ribalta numerosi film significativi dedicati alle giovani generazioni. Tra le varie opere presentate, “Bird” di Andrea Arnold ha conquistato il prestigioso titolo di Miglior Film del concorso internazionale. Questo riconoscimento, conferito da una giuria composta da trentacinque ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni, evidenzia l’importanza del cinema come linguaggio universale in grado di affrontare tematiche rilevanti per il mondo giovanile. Bird di Andrea Arnold: Un riconoscimento all’adolescenza “Bird”, diretto da Andrea Arnold, è stato premiato come Miglior Film al concorso internazionale. La giuria, costituita da giovani critici e cinefili, ha sottolineato come il film riesca a catturare le complessità e le sfide dell’adolescenza. Gaeta.it - Il concorso internazionale di Alice nella città: I riconoscimenti della 18esima edizione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’evento di quest’anno di, parte integranteFesta del Cinema di Roma, ha portato alla ribalta numerosi film significativi dedicati alle giovani generazioni. Tra le varie opere presentate, “Bird” di Andrea Arnold ha conquistato il prestigioso titolo di Miglior Film del. Questo riconoscimento, conferito da una giuria composta da trentacinque ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni, evidenzia l’importanza del cinema come linguaggio universale in grado di affrontare tematiche rilevanti per il mondo giovanile. Bird di Andrea Arnold: Un riconoscimento all’adolescenza “Bird”, diretto da Andrea Arnold, è stato premiato come Miglior Film al. La giuria, costituita da giovani critici e cinefili, ha sottolineato come il film riesca a catturare le complessità e le sfide dell’adolescenza.

