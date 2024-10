Grillo | Conte mago Ozfaccia suo partito

Grillo:Conte mago Oz,faccia suo partito (Di sabato 26 ottobre 2024) 13.55 "Quando vedo la bandiera dei 5S con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco". Così Grillo in un video riferendosi a Conte, che non ha rinnovato il suo compenso. "Lui si può fare il suo bel partito, il suo manifesto con scritto "Oz e i suoi 22 mandati"dice.Poi:il Movimento è compostabile, non biodegradibile. Contiene ancora humus,zuccheri,proteine.E' molto moderno".E ancora: il MoVimento non c'è più,è evaporato, ma magari si trasforma in una tromba d'aria, un ciclone". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 13.55 "Quando vedo la bandiera dei 5S con davanti ildi Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco". Cosìin un video riferendosi a, che non ha rinnovato il suo compenso. "Lui si può fare il suo bel, il suo manifesto con scritto "Oz e i suoi 22 mandati"dice.Poi:il Movimento è compostabile, non biodegradibile. Contiene ancora humus,zuccheri,proteine.E' molto moderno".E ancora: il MoVimento non c'è più,è evaporato, ma magari si trasforma in una tromba d'aria, un ciclone".

