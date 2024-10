Cityrumors.it - Giuli non ci sta e va al contrattacco: “Così non va bene”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il ministroesprime la preoccupazione per quanto sta succedendo e ribadisce: “Non ho tradito il premier Meloni. Lega? Sapeva tutto” È un ministrosereno, ma allo stesso tempo preoccupato per quanto sta succedendo. Il titolare della Cultura, come raccontato dal Corriere della Sera, è in contatto ormai quotidiano con il suo avvocato per esprimere un po’ di timore su famiglia e figli. Ormai è assediato dai giornalisti e questo crea qualche piccolo problema. Il ministroreplica a Report (Ansa) – cityrumors.it“Ero tornato da Venezia con mia moglie e ho trovato la troupe de Le Iene sotto casa – il racconto dial suo avvocato – mi hanno aggredito fisicamente. Mia figlia, che ci aspettava sul balcone, non ha smesso di piangere. Vaservire la Patria, ma devo difendere anche la mia famiglia“. Parole ben chiare da parte del ministro.