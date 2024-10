Giorgia conquista i social con un VIDEO in compagnia di un amico speciale: ecco chi è (Di sabato 26 ottobre 2024) La voce da usignolo di Giorgia conquista tutti dall’inizio della sua carriera, ma forse qualcuno non è così contento di sentirla Di recente, un simpatico VIDEO della cantante è diventato virale sui social: perché? Nella clip, l’artista intona a cappella una delle sue canzoni e in braccio ha il suo gatto, che però reagisce in maniera inaspettata agli acuti della sua padrona! Cosa è successo? Giorgia e il VIDEO con il gatto Giorgia ha iniziato il suo VIDEO prendendo in braccio l’amato animale e ha poi intonato a cappella Niente di male. La clip è stata condivisa successivamente da Radior101, che nella didascalia scrive: “In un’atmosfera intima e speciale, Giorgia ci fa ascoltare la sua nuova canzone, con la tenera compagnia del suo inseparabile gatto”. Ma cosa è successo poi? Subito dopo gli acuti finali della canzone, il felino si è irrigidito, iniziando a lamentarsi. Donnapop.it - Giorgia conquista i social con un VIDEO in compagnia di un amico speciale: ecco chi è Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La voce da usignolo ditutti dall’inizio della sua carriera, ma forse qualcuno non è così contento di sentirla Di recente, un simpaticodella cantante è diventato virale sui: perché? Nella clip, l’artista intona a cappella una delle sue canzoni e in braccio ha il suo gatto, che però reagisce in maniera inaspettata agli acuti della sua padrona! Cosa è successo?e ilcon il gattoha iniziato il suoprendendo in braccio l’amato animale e ha poi intonato a cappella Niente di male. La clip è stata condivisa successivamente da Radior101, che nella didascalia scrive: “In un’atmosfera intima eci fa ascoltare la sua nuova canzone, con la teneradel suo inseparabile gatto”. Ma cosa è successo poi? Subito dopo gli acuti finali della canzone, il felino si è irrigidito, iniziando a lamentarsi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgia Zannoni ha già conquistato la Capitale : che esordio per la giocatrice di Chieri - "Non poteva partire meglio questa stagione. Sono qui da poco ma sono già innamorata della città - traffico a parte - per il resto è tutto uno scoprire cose meravigliose". È con queste parole che Giorgia Zannoni ha commentato la vittoria della ... (Today.it)

Giorgia Zannoni ha già conquistato la Capitale : che esordio per la giocatrice di Chieri - "Non poteva partire meglio questa stagione. Sono qui da poco ma sono già innamorata della città - traffico a parte - per il resto è tutto uno scoprire cose meravigliose". È con queste parole che Giorgia Zannoni ha commentato la vittoria della ... (Torinotoday.it)

Andrea Giambruno tenta di riconquistare Giorgia Meloni con un gesto alquanto bizzarro : i fatti - Dopo Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, anche la sorella della premier, Arianna, è arrivata al capolinea della sua storia d’amore con l’ex compagno Francesco Lollobrigida. Mentre le sorelle Meloni sono al centro dell’attenzione mediatica, chi per ... (Donnapop.it)

L’ultimo selfie di Andrea Giambruno finisce sui giornali : “Via il pizzetto per riconquistare Giorgia” - Andrea Giambruno è il protagonista di un servizio di Novella 2000 che lo immortala nel cambio look: "Si è persino tolto il pizzetto che a quanto pare non era molto gradito da Giorgia, che preferisce volti più 'puliti'".Continua a leggere (Fanpage.it)