Gigante femminile Sölden 2024 start list seconda manche

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ladelladello slalomdi, appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo di sci alpino. Tre le azzurre protagoniste di questache ci permetterà di conoscere la prima vincitrice di questa nuova stagione. Asja Zenere ha chiuso in 22esima piazza la prima parte di gara, mentre Marta Bassino e Federica Brignone saranno tra le ultime a scendere e puntano il podio. Al comando, ovviamente, la solita Mikaela Shiffrin. Appuntamento alle ore 13.00 per la. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi delle atlete per la. SEGUI IL LIVE DELLA GARA RISULTATI E CLASSIFICA PRIMASOLDEN 1 43 DORIGO Fabiana GER +3.80(30) 2 25 HOLDENER Wendy SUI +3.70(29) 3 26 WILD Simone SUI +3.66(28) 4 22 BUCIK JOGAN Ana SLO +3.63(27) 5 10 GRITSCH Franziska AUT +3.