CRC – Napoli, Buongiorno: “Emozionante essere primi in classifica, siamo ancora all’inizio, però…” (Di sabato 26 ottobre 2024) Buongiorno: siamo ancora all’inizio, però dobbiamo cercare di continuare così, di allenarci al meglio e continuare a migliorare. Oggi non è stata facile, lo sapevamo Nel post partita di Napoli-Lecce ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio CRC Alessandro Buongiorno, difensore azzurro. Queste le sue parole: “È una bella emozione essere primi in classifica: siamo ancora all’inizio, però dobbiamo cercare di continuare così, di allenarci al meglio e continuare a migliorare. Oggi non è stata facile, lo sapevamo. Ci aspettavamo che il Lecce si chiudesse, cercando di farci gol sulle ripartenze. Secondo me, abbiamo girato bene palla, fino a quando non siamo riusciti a trovare il gol, anche se è arrivato su una palla inattiva. A livello di gioco siamo riusciti anche a creare, siamo stati abbastanza attenti sulle preventive, quindi siamo contenti. Terzotemponapoli.com - CRC – Napoli, Buongiorno: “Emozionante essere primi in classifica, siamo ancora all’inizio, però…” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 26 ottobre 2024), però dobbiamo cercare di continuare così, di allenarci al meglio e continuare a migliorare. Oggi non è stata facile, lo sapevamo Nel post partita di-Lecce ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio CRC Alessandro, difensore azzurro. Queste le sue parole: “È una bella emozionein, però dobbiamo cercare di continuare così, di allenarci al meglio e continuare a migliorare. Oggi non è stata facile, lo sapevamo. Ci aspettavamo che il Lecce si chiudesse, cercando di farci gol sulle ripartenze. Secondo me, abbiamo girato bene palla, fino a quando nonriusciti a trovare il gol, anche se è arrivato su una palla inattiva. A livello di giocoriusciti anche a creare,stati abbastanza attenti sulle preventive, quindicontenti.

