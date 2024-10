Cosenza-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Juve Stabia, match dello stadio San Vito Giri Marulla valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I padroni di casa guidati da Massimiliano Alvini, dopo il pareggio a reti bianche contro il Cittadella, devono assolutamente tornare alla vittoria tra le mura amiche per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Cosenza-Juve Stabia, come seguire il match I ragazzi di Guido Pagliuca, dal loro canto, sono reduci dalla sconfitta contro la Cremonese e sperano di tornare a muovere la classifica per non essere risucchiati in zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio San Vito Giri Marulla valevole per la decima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa guidati da Massimiliano Alvini, dopo il pareggio a reti bianche contro il Cittadella, devono assolutamente tornare alla vittoria tra le mura amiche per abbandonare l’ultimo posto in classifica., come seguire il match I ragazzi di Guido Pagliuca, dal loro canto, sono reduci dalla sconfitta contro la Cremonese e sperano di tornare a muovere la classifica per non essere risucchiati in zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosenza-Juve Stabia : le probabili formazioni - Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi in piena zona retrocessione sfidano i campani che si propongono come l’alternativa alle big della cadetteria. Cosenza-Juve Stabia si giocherà sabato 26 ... (Sport.periodicodaily.com)

Cosenza-Juve Stabia in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Alle ore 15.00 di sabato 26 ottobre si gioca Cosenza-Juve Stabia, partita valida per la decima giornata del (Ascoltitv.it)

Serie B - gli squalificati della 6ª giornata : provvedimenti contro Bari - Catanzaro - Cosenza e Juve Stabia - E’ stato pubblicato l’elenco degli squalificati dopo la 6ª giornata del campionato di Serie B. Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 24 ... (Calcioweb.eu)

Sampdoria - tutto PRONTO per la SFIDA contro il Cosenza : Coda in attacco - al suo fianco pronto un ex Juve! Il PUNTO - Sampdoria, tutto PRONTO per la SFIDA contro il Cosenza: Coda in attacco, al suo fianco pronto un ex Juve! Il PUNTO e le ULTIME Sarà la prima vera Sampdoria di Andrea Sottil, dopo la separazione con l’ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo, quella ... (Calcionews24.com)