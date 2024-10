Contratto negli Usa da 190 milioni di dollari (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovo progetto stradale per il gruppo Webuild (foto: il ceo Pietro Salini), che con la controllata Lane si aggiudica un Contratto da 190 milioni di dollari per realizzare il raccordo autostradale tra la Interstate 4 e la State Road 33 in Florida. Sale così a oltre un miliardo il valore dei nuovi contratti acquisiti da Lane da inizio 2024. Quotidiano.net - Contratto negli Usa da 190 milioni di dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovo progetto stradale per il gruppo Webuild (foto: il ceo Pietro Salini), che con la controllata Lane si aggiudica unda 190diper realizzare il raccordo autostradale tra la Interstate 4 e la State Road 33 in Florida. Sale così a oltre un miliardo il valore dei nuovi contratti acquisiti da Lane da inizio 2024.

