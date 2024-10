Gqitalia.it - Come ripartire dopo un fallimento

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sbagliando si impara, ma quanto è difficile imparare a sbagliare? Ile l’errore sono due esperienze con cui è dannatamente difficile familiarizzare e ognuno di noi sa quanto sia duro gestire il connesso bouquet di emozioni negative, dalla rabbia alla tristezza. Anche per questo motivo tendiamo a iperorganizzare e ipercontrollare molte delle attività in cui abbiamo un grande coinvolgimento personale, che si tratti di un evento importanteun matrimonio o di un progetto professionale. L’ipercontrollo, non è mai una buona strategia, eppure ci fa illudere che nelle nostre vite tutto sia nella nostra sfera di influenza e che no, non saremo mai costretti a inciampare o, peggio, a cadere.