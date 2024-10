Spettacolo.periodicodaily.com - “Ciao come stai?”, il nuovo brano di Max De Lorenzis

(Di sabato 26 ottobre 2024) Max Detorna con “?”, una poesia in musica che trasforma il dolore della perdita in un’eterna dichiarazione d’amore. Un Addio che Resta, “?” di Max DeUn addio che non svanisce, un legame che perdura oltre i confini del tempo e dello spazio: con “?”, Max Deci regala un’emozione intensa, offrendoci uno scorcio sull’immortalità dei sentimenti. Questotrasforma il dolore della perdita in una melodia delicata, capace di lenire le ferite dell’anima. Il terzo estratto dal suo album di debutto, “La 5° Casa“, rappresenta il cuore pulsante di un progetto che ha fatto registrare oltre 100.000 ascolti in poche settimane dalla sua pubblicazione, riaffermando Maxuna delle voci più pure e toccanti della musica contemporanea.