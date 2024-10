Metropolitanmagazine.it - Chappell Roan “litiga” con un fotografo: «Merito delle scuse!»

(Di sabato 26 ottobre 2024) La Midwest Princess, tra i volti di punta del pop contemporaneo, si distingue per lo stile unico, ispirato al mondo drag, per la sua vocalità barocca, eppure avanguardista, e per la tenacia con cui difende la sua privacy e con cui non le manda a dire. Ieri sera, sul red carpet della premiere di Guts World Tour, documentario incentrato sulla tournée dell’amica e collega Olivia Rodrigo, ha dato nuovamente esempio della sua presenza di spirito. L’interprete di Good Luck, Babe era in posa per gli scatti d’ordinanza quando, tra la schiera della stampa, ha riconosciuto un viso familiare; Si trattava di uncon il qualeaveva avuto un alterco in precedenza. In un video postato online, si vede chiaramente la cantante puntare il dito verso di lui, per poi avvicinarsi ed affrontarlo.