Buongiorno è il nostro Alessandro Magno salva un gol e tiene a bada tutti

(Di sabato 26 ottobre 2024)è ilun gol eL’ultima volta che si è giocata un Napoli-Lecce con Conte presente era novembre dell’89. Ad aprile dell’anno dopo Baroni segnava contro la Lazio. Chi allena ora, la Lazio? Ngonge ha la sua chance finalmente. Un po’ Lozano un po’ Michu ma soprattutto con gli occhi bassi come il timido del gruppo. Ci perdoni Meret se nominiamoun altroun gol,da solo ogni farmacista pronto a servirti antiacidi. Il Nettuno di Piazza Municipio! Vladimiro Falcone, ossia il neonato di Viaggio di Nozze di Verdone, para e perde tempo; perde tempo e para e se non para ci pensa il Var. Fine primo tempo. Ripresa: Lukaku non vede nemmeno la porta di casa, Ngonge si autosostituisce. Nell’area del Lecce c’è tanta di quella confusione che Manfredi voleva annullare la partita per probabile ressa.