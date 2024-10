Metropolitanmagazine.it - Benji e Fede ritornano insieme con un nuovo album “Rewind”, la reunion in vista di Sanremo 2025

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nel 2020 le loro strade si sono separate. Divergenze lavorative, stress emotivo, sovraesposizione, voglia di intraprendere carriere soliste: sono alcuni dei motivi alla base della decisione di, il duo da 1 miliardo di streaming, di dirsi addio dopo un successo che li ha travolti tra il 2015 e il 2020 Anche l’amicizia che li aveva uniti, sembrava essere stata archiviata. E invece proprio nel nome di quel rapporto che li aveva avvicinati da adolescenti si sono ritrovati. Il risultato è un, ovvero riavvolgiamo il nastro e ripartiamo. “Ripartiamo, con più consapevolezza. Gli anni di separazione ci sono serviti anche per conoscere meglio noi stessi – raccontano i due ex ragazzi, che come tanti ad un certo punto non hanno retto più ai ritmi frenetici imposti dal successo e dalla popolarità -.