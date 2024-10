Tvpertutti.it - Ballando con le Stelle stasera, scaletta: forti decisioni ed eliminato

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Cosa vedremo acon le? Le anticipazioni svelano che il dance show condotto da Milly Carlucci, ormai giunto alla sua quinta puntata di questa stagione, promette sorprese e sfide sempre più intense. Dopo l'eliminazione dei Cugini di Campagna nella scorsa puntata, il clima nella competizione è rovente. La giuria, capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, si prepara a valutare performance ancora più complesse, mentre i concorrenti sono pronti a dare il massimo per conquistare i telespettatori. Le coppie in gara tornano in pista dopo settimane di allenamento intenso, con coreografie che diventano sempre più impegnative. Tra i concorrenti in gara vedremo esibizioni di Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, e molti altri.