Bagno di folla per La Russa a Trieste, strette di mano e saluti tra la gente (Di sabato 26 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Trieste, 26 ottobre 2024 Il Presidente del Senato Ignazio La Russa conclusi gli interventi istituzionali, accompagnato dalle altre autorità presenti, ha passato in rassegna le associazioni d'arma e combattentistiche presenti con i rispettivi labari scambiando qualche battuta e stringendo mani. Poi ha voluto anche salutare i cittadini presenti, fermi oltre le transenne, alcuni con il tricolore, alcuni bambini e, avvicinatosi a due carabinieri a cavallo ha più volte accarezzato il muso di uno dei due animali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Bagno di folla per La Russa a Trieste, strette di mano e saluti tra la gente Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 26 ottobre 2024 Il Presidente del Senato Ignazio Laconclusi gli interventi istituzionali, accompagnato dalle altre autorità presenti, ha passato in rassegna le associazioni d'arma e combattentistiche presenti con i rispettivi labari scambiando qualche battuta e stringendo mani. Poi ha voluto anche salutare i cittadini presenti, fermi oltre le transenne, alcuni con il tricolore, alcuni bambini e, avvicinatosi a due carabinieri a cavallo ha più volte accarezzato il muso di uno dei due animali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

