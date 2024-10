Attacco ‘mirato’ probabile Israele abbia ascoltato avvertimenti Usa

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott. (askanews) – Gli attacchi mirati all’Iran suggeriscono chepotrebbe averglidegli Stati Uniti secondo quanto ricostruiscono diversi analisti. In una dichiarazione che annunciava che l’operazione era in corso , il portavoce militare diha affermato cheaveva il “diritto e il dovere” di rispondere e che le sue capacità difensive e offensive erano pienamente mobilitate. Il Pentagono in un briefing ha detto che gli Stati Uniti erano stati informati in anticipo dei piani die che non c’era alcun coinvolgimento degli Stati Uniti nell’operazione. Ciò è significativo negli sforzi di Washington per cercare di impedire che il conflitto trae Iran degeneri in uno scontro che potrebbe avvicinarsi sempre di più a una guerra totale.