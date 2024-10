Unlimitednews.it - Appello Guterres al cessate il fuoco in Medio Oriente

(Di sabato 26 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale dell’Onu, Antonio, “ribadisce con urgenza il suoa tutte le parti affinchè cessino tutte le azioni militari anche a Gaza e in Libano, si impegnino al massimo per evitare una guerra regionale totale e tornino sulla via della diplomazia”. Lo ha riferito il portavoce, Stephane Dujarric.“A seguito degli attacchi sferrati dall’esercito israeliano contro obiettivi nella Repubblica Islamica dell’Iran”,“è profondamente allarmato per la continua escalation in”.– foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo