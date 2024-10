Anzio sette arresti in dieci giorni per Codice rosso

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato, in diverse circostanze,persone accusate a vario titolo di reati rientranti nel cosiddetto. Nel primo caso, i militari della Stazione di Nettuno hanno arrestato una donna, italiana di 48 anni, gravemente indiziata del reato di atti persecutori: la donna, già denunciata neiprecedenti dall’ex compagno, poiché non accettava la fine della relazione, aveva continuato ad avere nei confronti dell’ex condotte vessatorie. La vittima, ha raccontato ai Carabinieri che la donna lo seguiva in autobus, lo contattava sul cellulare a tutte le ore del giorno e che si appostava sotto casa. Ragion per cui, dopo l’ennesimo episodio, la vittima ha chiesto aiuto al 112 e la donna, è stata arrestata e condotta presso il carcere di Rebibbia.