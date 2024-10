AMA il tuo quartiere: sabato 26 e domenica 27 Ottobre raccolte straordinarie di rifiuti (Di sabato 26 ottobre 2024) sabato 26 e domenica 27 Ottobre raccolte straordinarie di rifiuti in diversi Municipi. In alcune postazioni sarà possibile conferire sfalci e potature. Punti di raccolta aperti, dalle 8 alle 12:30, nei Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XV. Ci si potrà disfare di rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi. Info https://tinyurl.com/y27byhcp AMA il tuo quartiere: sabato 26 e domenica 27 Ottobre raccolte straordinarie di rifiuti Funweek. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di sabato 26 ottobre 2024)26 e27diin diversi Municipi. In alcune postazioni sarà possibile conferire sfalci e potature. Punti di raccolta aperti, dalle 8 alle 12:30, nei Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XV. Ci si potrà disfare diche non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi. Info https://tinyurl.com/y27byhcp AMA il tuo26 e27diFunweek.

