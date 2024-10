13enne caduta dal tettoindagato minore

13enne caduta dal tetto,indagato minore (Di sabato 26 ottobre 2024) 17.45 L'indagine sulla morte della 13enne precipitata ieri dal tetto di un palazzo a Piacenza è per omicidio volontario. In vista dell'autopsia, fissata per lunedì, è indagato il 15enne che si trovava con lei e che è stato a lungo interrogato e poi rilasciato. Il ragazzo ha ricevuto un avviso di garanzia. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 17.45 L'indagine sulla morte dellaprecipitata ieri dal tetto di un palazzo a Piacenza è per omicidio volontario. In vista dell'autopsia, fissata per lunedì, è indagato il 15enne che si trovava con lei e che è stato a lungo interrogato e poi rilasciato. Il ragazzo ha ricevuto un avviso di garanzia.

