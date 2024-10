Zirkzee in Serie A: Juve, ecco perché c’entra anche l’Inter (Di venerdì 25 ottobre 2024) Joshua Zirkzee di nuovo in Serie A a gennaio: il particolare intreccio di mercato nel nostro campionato che coinvolge Juventus e Inter e non soltanto loro Il nome di Joshua Zirkzee è stato, in estate, uno dei più caldi e discussi sul calciomercato. Ed era inevitabile, vista la grande annata della quale si era reso protagonista con il Bologna, attirando l’Interesse di numerosi club di alto profilo. Nonostante il lungo corteggiamento del Milan, l’olandese era quindi sbarcato al Manchester United. Ma ormai inizia a prendere corpo l’eventualità di un percorso inverso da parte sua, soltanto pochi mesi dopo. Zirkzee in Serie A: Juve, ecco perché c’entra anche l’Inter – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Segni di vita, ieri, da parte sua, nel pari dei ‘Red Devils’ contro il Fenerbahce, in Europa League, con l’assist servito ad Eriksen per il gol del momentaneo vantaggio della sua squadra. Calciomercato.it - Zirkzee in Serie A: Juve, ecco perché c’entra anche l’Inter Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Joshuadi nuovo inA a gennaio: il particolare intreccio di mercato nel nostro campionato che coinvolgentus e Inter e non soltanto loro Il nome di Joshuaè stato, in estate, uno dei più caldi e discussi sul calciomercato. Ed era inevitabile, vista la grande annata della quale si era reso protagonista con il Bologna, attirandoesse di numerosi club di alto profilo. Nonostante il lungo corteggiamento del Milan, l’olandese era quindi sbarcato al Mster United. Ma ormai inizia a prendere corpo l’eventualità di un percorso inverso da parte sua, soltanto pochi mesi dopo.inA:– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Segni di vita, ieri, da parte sua, nel pari dei ‘Red Devils’ contro il Fenerbahce, in Europa League, con l’assist servito ad Eriksen per il gol del momentaneo vantaggio della sua squadra.

