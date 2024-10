Volley, Rossopomodoro: scatta la Serie B maschile, palermitani contro la debuttante Scalia (Di venerdì 25 ottobre 2024) E' tutto pronto in casa Rossopomodoro Volo Palermo per il debutto nel campionato di Serie B maschile di Volley (girone H). Domenica 27, alle ore 17,30, il sestetto biancoverde comincerà la sua avventura al Palatenda Nino Roccazzella di Sciacca contro la neopromossa Scalia. L’obiettivo del club Palermotoday.it - Volley, Rossopomodoro: scatta la Serie B maschile, palermitani contro la debuttante Scalia Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) E' tutto pronto in casaVolo Palermo per il debutto nel campionato didi(girone H). Domenica 27, alle ore 17,30, il sestetto biancoverde comincerà la sua avventura al Palatenda Nino Roccazzella di Sciaccala neopromossa. L’obiettivo del club

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Volley - Rossopomodoro ad una settimana dal debutto - Ultimi ritocchi per la Rossopomodoro Volo Palermo ad una settimana esatta dal debutto nel campionato di Serie B maschile di volley. Domenica prossima, infatti, il sestetto biancoverde inizierĂ il suo cammino in trasferta sul terreno della ... (Palermotoday.it)

Volley - amichevole a Sciacca per la Rossopomodoro Palermo - Terza amichevole di precampionato per la Rossopomodoro Volo Palermo (ex Re Borbone) che domani 10 ottobre affronta in trasferta il neopromosso Sciacca ad una settimana esatta di distanza dal test svolto contro gli agrigentini al Palaoreto. Si ... (Palermotoday.it)

Volley - test con lo Sciacca per la Rossopomodoro : è la seconda amichevole di preparazione - Prosegue il programma di amichevoli della Rossopomodoro Volo Palermo (ex Re Borbone) che – dopo avere affrontato ad Acicastello la Ciclope Bronte – domani 3 ottobre riceverà al Palaoreto (ore 19,30) lo Sciacca neo promosso in Serie B, proprio il ... (Palermotoday.it)

Volley - test con lo Sciacca per la Rossopomodoro : è la seconda amichevole di preparazione - Prosegue il programma di amichevoli della Rossopomodoro Volo Palermo (ex Re Borbone) che – dopo avere affrontato ad Acicastello la Ciclope Bronte – domani 3 ottobre riceverà al Palaoreto (ore 19,30) lo Sciacca neo promosso in Serie B, proprio il ... (Today.it)