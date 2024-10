Via libera della Giunta per il trasferimento del mercato in via Delcogliano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha approvato l’atto di indirizzo per il trasferimento temporaneo del mercato di piazza Risorgimento in via Delcogliano nell’area frontale dell’università Giustino Fortunato ed in quella laterale all’edicola esistente per l’espletamento del mercato nelle giornate di mercoledì e venerdì. La decisione dello spostamento del mercato a via Delcogliano è stata assunta dal Sindaco, d’intesa con l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone e con il consigliere delegato alle politiche scolastiche Marcello Palladino che hanno interloquito costantemente con le parti in causa, dopo un’attenta valutazione di tutte le componenti. Anteprima24.it - Via libera della Giunta per il trasferimento del mercato in via Delcogliano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha approvato l’atto di indirizzo per iltemporaneo deldi piazza Risorgimento in vianell’area frontale dell’università Giustino Fortunato ed in quella laterale all’edicola esistente per l’espletamento delnelle giornate di mercoledì e venerdì. La decisione dello spostamento dela viaè stata assunta dal Sindaco, d’intesa con l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone e con il consigliere delegato alle politiche scolastiche Marcello Palladino che hanno interloquito costantemente con le parti in causa, dopo un’attenta valutazione di tutte le componenti.

