Una passeggiata filosofica sotto gli occhi delle betulle

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha da poco inaugurato l’opera di Giulia Cenci per Radis, un progetto di Fondazione per l’arte moderna e contemporanea CRT con la collaborazione della Fondazione CRC, nel comune di Rittana, in Valle Stura. Un lavoro meticoloso quanto rispettoso di un ambiente naturale e di una storia che riconduce a quei luoghi lotte di resistenza partigiana e contadina. È il Chiot Rosa, una radura montana disseminata die luogo storico per la comunità. L’aveva visto così sin da subito, quando al primo sopralluogo aveva avuto la visione, nitida, di quale progetto realizzare per quel territorio così speciale. L’avevo seguita a distanza in quelle prime esplorazioni per poi intervistarla nei mesi successivi, mentre faceva calchi di betulla in silicone e lavorava, come di consueto, in fonderia per mettere a punto la sua opera. Diffusa, tra gli alberi, per accogliere i visitatori dolcemente.