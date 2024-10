Ultime Notizie Roma del 25-10-2024 ore 20:10 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di apertura annuncio e tregua per l’Italia travolta da un ondata di pioggia a ripetizioni in un autunno che ha pochi precedenti in queste ore allerte meteo Della protezione civile della Toscana e dell’Emilia Romagna nel weekend renziani colpiranno il nord ovest Piemonte Liguria Valle d’Aosta occhi puntati sui fiumi e torrenti nei prossimi giorni possibili una nuova ondata di piena del Po oggi è a Bologna sono rimasti chiusi asili nido scuole di ogni ordine e grado le aziende sono state invitate a favorire lo smart Working e a limitare il più possibile gli spostamenti è l’utilizzo di mezzi privati considerato il grande quantitativo di acqua caduto sulla città nei giorni scorsi la dimensione del fatto dell’alluvione che ha indebolito la capacità di tenuta Dei suoli più In ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-10-2024 ore 20:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di apertura annuncio e tregua per l’Italia travolta da un ondata di pioggia a ripetizioni in un autunno che ha pochi precedenti in queste ore allerte meteo Della protezione civile della Toscana e dell’Emiliagna nel weekend renziani colpiranno il nord ovest Piemonte Liguria Valle d’Aosta occhi puntati sui fiumi e torrenti nei prossimi giorni possibili una nuova ondata di piena del Po oggi è a Bologna sono rimasti chiusi asili nido scuole di ogni ordine e grado le aziende sono state invitate a favorire lo smart Working e a limitare il più possibile gli spostamenti è l’utilizzo di mezzi privati considerato il grande quantitativo di acqua caduto sulla città nei giorni scorsi la dimensione del fatto dell’alluvione che ha indebolito la capacità di tenuta Dei suoli più In ...

Ultime Notizie Roma del 25-10-2024 ore 19 : 10 - romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Vigno nuovamente gli esteri in apertura di giornale lavora in medioriente massacro di massa in una zona residenziale vicino al campo ... (Romadailynews.it)

Ultime Notizie Roma del 25-10-2024 ore 18 : 10 - romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno nuova ondata di maltempo l’Italia oggi a Bologna chiusi asili nido scuole di ogni ordine e grado mentre le aziende sono invitati a favorire lo smart Working per reso ... (Romadailynews.it)

Ultime Notizie Roma del 25-10-2024 ore 17 : 10 - romadailynews radiogiornale mutamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ha un’apertura di giornale spettacolo di massa in una zona residenziale vicino al campo profughi di cavalli a 150 vittime tra morti e ... (Romadailynews.it)