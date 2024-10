Ue, Orban: “Governo Tusk in Polonia installato da un complotto di Bruxelles” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha suggerito che il Governo della Polonia e il suo primo ministro, Donald Tusk, siano stati insediati dall’Unione europea nell’ambito di un complotto per rimuovere la precedente leadership populista di destra del Paese. Orban non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni sul Governo polacco, che è stato eletto nel 2023 con un’affluenza record, quasi il 74%. I commenti sono arrivati due giorni dopo che Orban, nazionalista che ha assunto un approccio sempre più avverso all’Ue, ha detto ai sostenitori in un discorso che il blocco cerca di rovesciare il suo Governo e installare un regime fantoccio in Ungheria. Lapresse.it - Ue, Orban: “Governo Tusk in Polonia installato da un complotto di Bruxelles” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il primo ministro ungherese Viktorha suggerito che ildellae il suo primo ministro, Donald, siano stati insediati dall’Unione europea nell’ambito di unper rimuovere la precedente leadership populista di destra del Paese.non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni sulpolacco, che è stato eletto nel 2023 con un’affluenza record, quasi il 74%. I commenti sono arrivati due giorni dopo che, nazionalista che ha assunto un approccio sempre più avverso all’Ue, ha detto ai sostenitori in un discorso che il blocco cerca di rovesciare il suoe installare un regime fantoccio in Ungheria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Orban accusa l’UE di voler rovesciare il suo governo - Il primo ministro ungherese Viktor Orban accusa l’UE di voler rovesciare il suo governo e di voler imporre un “governo fantoccio” in Ungheria. Orban accusa l’UE di voler rovesciare il suo governo Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha accusato ... (Periodicodaily.com)

Il governo Meloni verso il deragliamento orbaniano - Orbáninazzare il proprio Paese è il sogno di tutti gli amici di Viktor Orbán. Un controllo in crescendo della società occidentale ha come orizzonte il pontefice massimo di Mosca, ma Vladimir Putin è inarrivabile: bisogna avere un’opinione pubblica ... (Linkiesta.it)

Governo : Bonelli - 'siamo oltre modello Orban - necessaria mobilitazione' - Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Un governo che decide multe per i giornalisti che pubblicano notizie, che abolisce l'abuso d'ufficio compromettendo inchieste delicate come quelle sulla corruzione, che demolisce lo strumento delle intercettazioni, ... (Liberoquotidiano.it)

Dal decreto sicurezza al bavaglio per i giornalisti : così il Governo Meloni ci porta verso il modello Orbán - “Signori! è tempo di dire che la Polizia va, non soltanto rispettata, ma onorata. Signori! è tempo di dire che l’uomo, prima di sentire il bisogno della cultura, ha sentito il bisogno dell’ordine. In un certo senso si può dire che il poliziotto ha ... (Tpi.it)