Tendenze guanti Autunno/Inverno tra trame ed intrecci (Di venerdì 25 ottobre 2024) Life&People.it Mani in alto! Le Tendenze guanti Autunno/Inverno 2024-25 si preannunciano protagoniste del guardaroba della prossima stagione con proposte sorprendenti e al contempo universali. Dalla it girl di copertina alla ragazza della porta accanto, questo accessorio affascina personalità tanto eclettiche quanto minimal con la sua promessa di un Autunno all’insegna del comfort e dello stile. Dedicati a chi punta sulla peculiarità del particolare per elevare il proprio linguaggio stilistico, i guanti della stagione che verrà si assicurano un posto di primo piano nella scelta degli elementi compositivi del look quotidiano. Da quelli in pelle alle soluzioni workwear, scopriamo il ventaglio di silhouette, di palette e di tessuti immaginati dai brand più hot delle passerelle (e non solo). Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Life&People.it Mani in alto! Le2024-25 si preannunciano protagoniste del guardaroba della prossima stagione con proposte sorprendenti e al contempo universali. Dalla it girl di copertina alla ragazza della porta accanto, questo accessorio affascina personalità tanto eclettiche quanto minimal con la sua promessa di unall’insegna del comfort e dello stile. Dedicati a chi punta sulla peculiarità del particolare per elevare il proprio linguaggio stilistico, idella stagione che verrà si assicurano un posto di primo piano nella scelta degli elementi compositivi del look quotidiano. Da quelli in pelle alle soluzioni workwear, scopriamo il ventaglio di silhouette, di palette e di tessuti immaginati dai brand più hot delle passerelle (e non solo).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:2024-25: le ultime innovazioni; Dal cinema alle passerelle, la storia deiin pelle e di un immaginario da Opéra; Scopri le 10moda donna dalle sfilate2024-25; Idelle sfilate tengono in pugno le2025; Isono l'accessorio must have e la tendenza uber chic dell’2023 2024;lunghi, l’accessorio inaspettato per i look delle Feste; Leggi >>>

Tendenze moda autunno/inverno 2024: 7 fashion trend imperdibili

(eroicafenice.com)

Le tendenze moda autunno/inverno 2024 privilegiano abbinamenti orignali e audaci, come contrasti tra materiali, colori e texture.

Le passerelle dell'Autunno 2024 e la tendenza ladylike

(harpersbazaar.com)

Evoluzione di una tendenza, dal New Look anni Cinquanta alla New Lady del 2024, dove pizzi, organze, fiocchi e cuciture principesse assumono nuova forma.

Colori d'autunno: 5 abbinamenti tutti nuovi, per un look fuori dagli schemi

(vanityfair.it)

Corallo e blu, verde acido e rosa, ma non solo: vi mostriamo dieci colori che forse non avete mai pensato di abbinare così, ma che daranno al guardaroba Autunno-Inverno un tocco di autentica originali ...

Berry Make Up, la tendenza trucco dell'autunno 2024 che si ispira alle tonalità dei frutti di bosco

(vogue.it)

Dai colori caldi e irresistibili, il trucco ai frutti rossi è il trend della stagione. Virale e copiatissimo anche dalle star, sfrutta tonalità gustose e luminose per tingere occhi, labbra e guance co ...