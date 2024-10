Tajani a Genova “assolve” Autostrade: “Con la Gronda il ponte Morandi non sarebbe caduto”. Conte: “Indegno, è stata la manutenzione” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il ponte Morandi sarebbe crollato per la mancata costruzione della Gronda, il progetto di bretella autostradale che dovrebbe alleggerire una parte del traffico sul nodo di Genova, mai realizzato e sempre Contestato dalle associazioni ambientaliste. È la spericolata teoria sostenuta da Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, nel suo intervento alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Liguria, ai Magazzini del Cotone del capoluogo. Una ricostruzione che nessuno – nemmeno i più arditi fan delle grandi opere – si era mai azzardato a proporre, tranne qualche timida voce delle primissime ore dopo il disastro, quando non era ancora chiaro cosa fosse successo. Ilfattoquotidiano.it - Tajani a Genova “assolve” Autostrade: “Con la Gronda il ponte Morandi non sarebbe caduto”. Conte: “Indegno, è stata la manutenzione” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilcrollato per la mancata costruzione della, il progetto di bretella autostradale che dovrebbe alleggerire una parte del traffico sul nodo di, mai realizzato e semprestato dalle associazioni ambientaliste. È la spericolata teoria sostenuta da Antonio, vicepremier e leader di Forza Italia, nel suo intervento alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Liguria, ai Magazzini del Cotone del capoluogo. Una ricostruzione che nessuno – nemmeno i più arditi fan delle grandi opere – si era mai azzardato a proporre, tranne qualche timida voce delle primissime ore dopo il disastro, quando non era ancora chiaro cosa fosse successo.

