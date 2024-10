Sparatoria a Pozzuoli, 21enne colpito alla gambe mentre è in strada (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un 21enne colpito alle gambe a Pozzuoli mentre era in piazza de Curtis con amici e fidanzata. Non è in pericolo di vita: indagano Squadra Mobile e Polizia. Fanpage.it - Sparatoria a Pozzuoli, 21enne colpito alla gambe mentre è in strada Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unalleera in piazza de Curtis con amici e fidanzata. Non è in pericolo di vita: indagano Squadra Mobile e Polizia.

