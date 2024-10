Serie B 2024/2025, 0-0 tra Spezia e Bari: il tabellino (Di venerdì 25 ottobre 2024) Finisce 0-0 la partita tra Spezia e Bari al ‘Picco’ in occasione della decima giornata di Serie B. Dopo due sconfitte consecutive, i padroni di casa rallentano e salgono 20 punti, mancando l’aggancio momentaneo alla vetta occupata dal Pisa (22), che domenica contro il Frosinone ha la chance per la prima fuga del campionato. Lo Spezia si conferma comunque imbattuta in campionato e nel prossimo turno proverà a difendere lo ‘0’ alla voce sconfitte in occasione della trasferta contro il Brescia. Quarto pareggio consecutivo invece per il Bari che nella prossima giornata ospiterà la Carrarese. tabellino Spezia (3-5-2): Gori, Wisniewski, Esposito S., Elia (37’st Candelari), Nagy, Esposito F. (37’st Di Serio), Reca (24’st Vignali), Bandinelli (25’pt Cassata), Soleri (1’st Colak), Hristov, Bertola A disp.: Mascardi, Mosti, Degli Innocenti, Falcinelli, Mateju, Giorgeschi, Kouda All. L. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Finisce 0-0 la partita traal ‘Picco’ in occasione della decima giornata diB. Dopo due sconfitte consecutive, i padroni di casa rallentano e salgono 20 punti, mancando l’aggancio momentaneo alla vetta occupata dal Pisa (22), che domenica contro il Frosinone ha la chance per la prima fuga del campionato. Losi conferma comunque imbattuta in campionato e nel prossimo turno proverà a difendere lo ‘0’ alla voce sconfitte in occasione della trasferta contro il Brescia. Quarto pareggio consecutivo invece per ilche nella prossima giornata ospiterà la Carrarese.(3-5-2): Gori, Wisniewski, Esposito S., Elia (37’st Candelari), Nagy, Esposito F. (37’st Di Serio), Reca (24’st Vignali), Bandinelli (25’pt Cassata), Soleri (1’st Colak), Hristov, Bertola A disp.: Mascardi, Mosti, Degli Innocenti, Falcinelli, Mateju, Giorgeschi, Kouda All. L.

