Nerdpool.it - Scream – Un altro personaggio amato dai fan potrebbe tornare nel nuovo sequel

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La star di3, Patrick Dempsey, è disponibile anell’iconico franchise slasher. Sebbene sia apparso in un solo film nel 2000 in un ruolo piuttosto cruciale, i fan hanno chiesto a gran voce il suo ritorno negli ultimi anni. Ha assunto il ruolo del detective Mark Kincaid, un investigatore della omicidi che indaga sulle vittime di Stab 3. Nel corso del film si avvicina sempre di più aldi Neve Campbell, Sidney Prescott. Alla fine del film, dopo essere sopravvissuti all’assassino Ghostface, i due hanno un doppio appuntamento con Gale e Dewey. Si presume che sia andata bene, visto che nel reboot didel 2022 si alludeva al fatto che fosse il marito di Sidney, ma da allora non si è più visto fisicamente. InVI dello scorso anno, viene brevemente menzionato come “nascosto”.