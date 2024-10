Quifinanza.it - Sciopero 28 ottobre 2024 Roma, bus e metro Atac fermi: orari e modalità

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un altrodei trasporti in arrivo. Questa volta a fermarsi sono i mezzi della retelunedì 28. Le segreterie regionali di Usb lavoro Privato e Orsa hanno infatti proclamato unoaziendale di 24 ore, durante il quale il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di garanzia previste dalla legge. Vediamo nel dettaglio quali sono i mezzi coinvolti e con quali. Lodi lunedì 28riguarda solo la città di, e nello specifico l’intera rete di trasporti locale. Il blocco durerà 24 ore e toccherà tutti i bus, filobus, tram,politane e anche la ferrotramvia Termini-Centocelle. Sono coinvolte anche le linee bus 023-074-557-763-763L e 767 che da sabato 26passano in gestione. Possibili stop, ritardi e cancellazioni dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 in poi.