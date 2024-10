Rubati giochi e ricordi dalla tomba del bimbo morto di leucemia: “Restituiteli, abbiate pietà del dolore” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo straziante appello dei genitori di un bimbo padovano di soli 3 anni morto di leucemia. Dal cimitero di Montà sono ora spariti giocattoli e ricordi che i genitori avevano messo sulla sua tomba, in particolare automobiline. Il governatore Zaia: "Se siete persone con un briciolo di sensibilità restituite tutto". Fanpage.it - Rubati giochi e ricordi dalla tomba del bimbo morto di leucemia: “Restituiteli, abbiate pietà del dolore” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo straziante appello dei genitori di unpadovano di soli 3 annidi. Dal cimitero di Montà sono ora spariti giocattoli eche i genitori avevano messo sulla sua, in particolare automobiline. Il governatore Zaia: "Se siete persone con un briciolo di sensibilità restituite tutto".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rubati giochi e ricordi dalla tomba del bimbo morto di leucemia: “Restituiteli, abbiate pietà del dolore” - Lo straziante appello dei genitori di un bimbo padovano di soli 3 anni morto di leucemia. Dal cimitero di Montà sono ora spariti giocattoli e ricordi che i genitori avevano messo sulla sua tomba, in ... (fanpage.it)

Mamma cerca la figlia al supermercato dove lavorano, poi la scoperta choc: la 19enne trovata bruciata nel forno della panetteria - Stava lavorando in un supermercato di Walmart, quando ha trovato sua figlia morta bruciata in un forno. La ragazza, Gursimran Kaur, di 19 anni, lavorava nello stesso negozio della mamma ma ... (ilgazzettino.it)

Sci, parte la Coppa del mondo dei grandi ex: “Vonn torna”. E Girardelli provoca: “Mi sto allenando anch’io” - Sabato 26 ottobre a Sölden via alla stagione, atteso il rientro di Hirscher dopo 5 anni, di Braathen che gareggerà per il Brasile, e sull’americana si ... (repubblica.it)

Rimini, due visite guidate al cimitero monumentale per ricordare i cittadini illustri - Luoghi della memoria, del silenzio e della preghiera, i cimiteri monumentali sono anche suggestivi musei all’aperto, grazie alle sculture a decoro delle sepolture e alle edicole gentilizie dagli stili ... (chiamamicitta.it)