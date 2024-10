Re Carlo e il difficile passato coloniale, i Caraibi pronti a chiedere risarcimenti per la schiavitù (Di venerdì 25 ottobre 2024) Isole Samoa, 25 ottobre 2024 – Re Carlo riconosce gli "aspetti più dolorosi" del passato della Gran Bretagna in merito alla schiavitù, ma evita al contempo le richieste di affrontare direttamente la questione di eventuali riparazioni su quanto commesso dai suoi avi. Parlando al summit dei leader del Commonwealth a Samoa, il sovrano britannico ha affermato che "nessuno di noi può cambiare il passato, ma possiamo impegnarci a trarne insegnamento". In viaggio per il ‘Royal Tour in Australia’ e nelle Isole Samoa, il re sta affrontando un periodo di contestazioni. Un confronto diretto è avvenuto durante la visita al Parlamento australiano dove la senatrice aborigena Lidia Thorpe ha ‘sfidato’ Carlo III gridando: “Ridateci le nostre terre, restituiteci ciò che ci avete rubato!”. Quotidiano.net - Re Carlo e il difficile passato coloniale, i Caraibi pronti a chiedere risarcimenti per la schiavitù Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Isole Samoa, 25 ottobre 2024 – Rericonosce gli "aspetti più dolorosi" deldella Gran Bretagna in merito alla, ma evita al contempo le richieste di affrontare direttamente la questione di eventuali riparazioni su quanto commesso dai suoi avi. Parlando al summit dei leader del Commonwealth a Samoa, il sovrano britannico ha affermato che "nessuno di noi può cambiare il, ma possiamo impegnarci a trarne insegnamento". In viaggio per il ‘Royal Tour in Australia’ e nelle Isole Samoa, il re sta affrontando un periodo di contestazioni. Un confronto diretto è avvenuto durante la visita al Parlamento australiano dove la senatrice aborigena Lidia Thorpe ha ‘sfidato’III gridando: “Ridateci le nostre terre, restituiteci ciò che ci avete rubato!”.

