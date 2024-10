Processo Turetta, Gino Cecchettin: “Ho capito chi è Filippo” – La Diretta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippo Turetta si prepara a rompere il silenzio. Sarà presente in aula per la seconda udienza del Processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. L’avvocato Giovanni Caruso ha confermato la sua partecipazione all’interrogatorio. Questo incontro segna un momento molto importante, poiché Turetta incrocerà lo sguardo di Gino, il padre della vittima. Leggi anche: Giulia Cecchettin, Processo lampo per Filippo Turetta: “Voglio essere interrogato” Turetta ha promesso di parlare apertamente. Ha dichiarato: «Confesserò per onorare la memoria di Giulia». Questa confessione avverrà dopo quasi un anno dall’omicidio, avvenuto l’11 novembre scorso 2023. Il giovane, scappato in Germania dopo il delitto, si trova ora nel carcere di Verona. 16. Thesocialpost.it - Processo Turetta, Gino Cecchettin: “Ho capito chi è Filippo” – La Diretta Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)si prepara a rompere il silenzio. Sarà presente in aula per la seconda udienza delper l’omicidio di Giulia. L’avvocato Giovanni Caruso ha confermato la sua partecipazione all’interrogatorio. Questo incontro segna un momento molto importante, poichéincrocerà lo sguardo di, il padre della vittima. Leggi anche: Giulialampo per: “Voglio essere interrogato”ha promesso di parlare apertamente. Ha dichiarato: «Confesserò per onorare la memoria di Giulia». Questa confessione avverrà dopo quasi un anno dall’omicidio, avvenuto l’11 novembre scorso 2023. Il giovane, scappato in Germania dopo il delitto, si trova ora nel carcere di Verona. 16.

